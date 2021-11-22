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Nagehan Alçı geçim sıkıntısı içinde! Canlı yayında maaşına zam istedi
Habertürk yazarı Nagehan Alçı, canlı yayında gerçek enflasyonun yüzde 40 olduğunu belirterek maaşına zam istedi.
Güncel 22.11.2021, 14:29 22.11.2021, 15:02
Habertürk yazarları Nagehan Alçı, Nihal Bengisu Karaca, Sevilay Yılman ve Habertürk TV Ekonomi Müdürü Ebru Baki HT Masa'da dikkat çeken bir ekonomi programı gerçekleştirdi.
ALÇI'NIN SÖZLERİ GÜNDEM OLDU
Programda uygulanan ekonomi politikaları eleştirirken, Nagehan Alçı’nın "Gerçek enflasyon yüzde 40" ifadeleri gündem oldu.
NAGEHAN ALÇI'NIN TALEBİ YÜZDE 40 ZAM
Daha öncekilerin aksine son dönemde iktidara yönelik sert eleştiriler getiren Alçı, "Gerçek enflasyonun yüzde 40" olduğunu dile getirdi. Bunu dile getirirken kendi maaşlarının da eridiğini ifade eden Alçı, gülerek canlı yayında maaşına yüzde 40 zam istedi.