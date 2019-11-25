Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 16°
parçalı bulutlu
GÜNCEL EKONOMİ DÜNYA OTOVİTRİN LOJİSTİK TEKNOLOJİ TURİZM SAĞLIK ETKİNLİKLER İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN 2019 EKOVİTRİN 2018
BİST
105382
ALTIN
269.399
DOLAR
5.7328
STERLİN
7.4043
EURO
6.3178

n11’den KOBİ’lere yeni kolaylık: Bizimhesap.com

KOBİ’lerin e-ticaret dönüşümünde önemli bir aracı olan n11.com, işletmelerin işini kolaylaştırmak için önemli bir adım daha attı. Platform, Fibabanka iştiraki Finberg ve Bizim Hesap ile stratejik bir iş ortaklığına imza attı. Bizim Hesap ile n11.com üyesi olan KOBİ'ler, tek tuşla banka hesaplarına ulaşabilecek, e-ticaretteki birçok işlemi n11.com üzerinden gerçekleştirecek.

n11’den KOBİ’lere yeni kolaylık: Bizimhesap.com

KOBİ’lerin e-ticaret dönüşümünde önemli bir aracı olan n11.com, işletmelerin işini kolaylaştırmak için önemli bir adım daha attı. Platform, Fibabanka iştiraki Finberg ve Bizim Hesap ile stratejik bir iş ortaklığına imza attı. Bizim Hesap ile n11.com üyesi olan KOBİ'ler, tek tuşla banka hesaplarına ulaşabilecek, e-ticaretteki birçok işlemi n11.com üzerinden gerçekleştirecek.

25 Kasım 2019 Pazartesi 12:15
1239 Okunma
n11’den KOBİ’lere yeni kolaylık: Bizimhesap.com

Türkiye’nin önde gelen e-ticaret platformu n11.com, KOBİ’lerin hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor. Geride bıraktığı 7 yılda 150 bini aşkın kayıtlı mağazasına, üreticiye, iş ortaklarına ve ülke ekonomisine katkı sağlayan n11.com, KOBİ’lerin iş yükünü azaltmak için yeni bir stratejik ortaklığa imza attı. Platform, Bizim Hesap aracılığıyla üye KOBİ'lere ön muhasebe başta olmak üzere e-ticarette hayatlarını kolaylaştıracak pek çok hizmet sunacak.

Türkiye'nin gelecek hedeflerinde dijital ekonominin önemli bir yere sahip olduğunu belirten n11.com İcradan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi İzi Adato, n11’in bu doğrultuda tüm paydaşlarına ve tüketicilerine hızlı, kolay, güvenli çözümler sunmak ve perakende sektörünü büyütmek için yatırıma devam ettiğini söyledi. E-ticaret ekosistemini geliştirmek için gerçekleşen iş birliği ile n11.com bünyesindeki mağazaların Bizim Hesap hizmetlerini ulaşılabilir fiyata kullanabileceklerini belirten Adato; “n11.com olarak hedefimiz bizi kullanarak e-ticaret faliyeti yapan işletmelerin işlerini biraz daha kolaylaştırmak. n11.com ve Fibabanka’ya entegre olarak çalışacak Bizim Hesap uygulaması ile kullanıcılar bilgisayarlar ya da cep telefonlarından e-faturalarını kesecek, gelir-gider takibi yapabilecek ve ihtiyaç duydukları raporlara tek tıkla ulaşabilecekler” açıklamasını yaptı.

Yatırım ve finansal teknoloji şirketi Finberg ile Türk ekonomisinin belkemiği KOBİ’leri desteklemeyi ve onlara inovatif çözümler sunmayı hedeflediklerini belirten Fibabanka Genel Müdürü ve Finberg Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Mert; “Finberg ile rekabet avantajı sağlayacak ürünleri, start-up’lar üzerinden KOBİ’lerimize ulaştırmayı ve tüm fintek ve perakende ekosisteminin büyümesine destek olmayı amaçlıyoruz. Finberg’i kurduğumuzda, ilk yatırımlarımızdan birini 2018 yılında Bizim Hesap’a yapmıştık. Türkiye’nin en önemli e-ticaret platformlarından n11.com’un da yaptığımız bu stratejik iş birliği ile Bizim Hesap’ın potansiyeline destek olması, bu ekosistemin büyümesi ve geleceği için çok kıymetli. Biz de Fibabanka olarak Finberg ile yeni girişimleri çok yakından takip ediyor ve iş ortaklığı fırsatlarını araştırarak değerlendiriyoruz” dedi.

FİNANSAL HAREKETLER BİZİMHESAP İLE TEK EKRANDA

Bizim Hesap, ön muhasebe işlemlerini saniyelere indiriyor ve sahip olduğu özelliklerle on bini aşkın KOBİ’nin iş yükünü azaltıyor. E-fatura ve e-ticaret entegrasyonu da bulunan bulut tabanlı uygulama, KOBİ’lerin nakit para giriş-çıkışlarını, çalışan harcamalarını, kasa ve banka hareketlerini tek tuşla takip etmesini sağlıyor. Ödeme ve tahsilat takibini de kusursuzlaştıran Bizim Hesap, işletmelerin ihtiyaç duyduğu ön muhasebe ve finans raporlarına hızla ulaşmalarına olanak tanıyor. Uygulama üzerinden ek olarak üretim-stok takibi, müşteriler için özel fiyat oluşturma, kargo entegrasyonu, kolay hesap özeti takibi, teklif-sipariş yönetimi ve proje takibi de yapılabiliyor. Bizim Hesap ayrıca tüm bu özellikleri mobil uygulamasından da sunuyor.

Anahtar Kelimeler:
N11.comN11Bizimhesap.com
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yılın Faizsiz Finans Kuruluşu: Katılımevim
Yılın Faizsiz Finans Kuruluşu: Katılımevim
Damat-Tween, "Yılın En İyi Markası” oldu
Damat-Tween, "Yılın En İyi Markası” oldu
Turquality Danışmanlık Ödülü Progroup'un oldu
Turquality Danışmanlık Ödülü Progroup'un oldu

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim