n11’den KOBİ’lere yeni kolaylık: Bizimhesap.com

Türkiye’nin önde gelen e-ticaret platformu n11.com, KOBİ’lerin hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor. Geride bıraktığı 7 yılda 150 bini aşkın kayıtlı mağazasına, üreticiye, iş ortaklarına ve ülke ekonomisine katkı sağlayan n11.com, KOBİ’lerin iş yükünü azaltmak için yeni bir stratejik ortaklığa imza attı. Platform, Bizim Hesap aracılığıyla üye KOBİ'lere ön muhasebe başta olmak üzere e-ticarette hayatlarını kolaylaştıracak pek çok hizmet sunacak.

Türkiye'nin gelecek hedeflerinde dijital ekonominin önemli bir yere sahip olduğunu belirten n11.com İcradan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi İzi Adato, n11’in bu doğrultuda tüm paydaşlarına ve tüketicilerine hızlı, kolay, güvenli çözümler sunmak ve perakende sektörünü büyütmek için yatırıma devam ettiğini söyledi. E-ticaret ekosistemini geliştirmek için gerçekleşen iş birliği ile n11.com bünyesindeki mağazaların Bizim Hesap hizmetlerini ulaşılabilir fiyata kullanabileceklerini belirten Adato; “n11.com olarak hedefimiz bizi kullanarak e-ticaret faliyeti yapan işletmelerin işlerini biraz daha kolaylaştırmak. n11.com ve Fibabanka’ya entegre olarak çalışacak Bizim Hesap uygulaması ile kullanıcılar bilgisayarlar ya da cep telefonlarından e-faturalarını kesecek, gelir-gider takibi yapabilecek ve ihtiyaç duydukları raporlara tek tıkla ulaşabilecekler” açıklamasını yaptı.

Yatırım ve finansal teknoloji şirketi Finberg ile Türk ekonomisinin belkemiği KOBİ’leri desteklemeyi ve onlara inovatif çözümler sunmayı hedeflediklerini belirten Fibabanka Genel Müdürü ve Finberg Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Mert; “Finberg ile rekabet avantajı sağlayacak ürünleri, start-up’lar üzerinden KOBİ’lerimize ulaştırmayı ve tüm fintek ve perakende ekosisteminin büyümesine destek olmayı amaçlıyoruz. Finberg’i kurduğumuzda, ilk yatırımlarımızdan birini 2018 yılında Bizim Hesap’a yapmıştık. Türkiye’nin en önemli e-ticaret platformlarından n11.com’un da yaptığımız bu stratejik iş birliği ile Bizim Hesap’ın potansiyeline destek olması, bu ekosistemin büyümesi ve geleceği için çok kıymetli. Biz de Fibabanka olarak Finberg ile yeni girişimleri çok yakından takip ediyor ve iş ortaklığı fırsatlarını araştırarak değerlendiriyoruz” dedi.

FİNANSAL HAREKETLER BİZİMHESAP İLE TEK EKRANDA

Bizim Hesap, ön muhasebe işlemlerini saniyelere indiriyor ve sahip olduğu özelliklerle on bini aşkın KOBİ’nin iş yükünü azaltıyor. E-fatura ve e-ticaret entegrasyonu da bulunan bulut tabanlı uygulama, KOBİ’lerin nakit para giriş-çıkışlarını, çalışan harcamalarını, kasa ve banka hareketlerini tek tuşla takip etmesini sağlıyor. Ödeme ve tahsilat takibini de kusursuzlaştıran Bizim Hesap, işletmelerin ihtiyaç duyduğu ön muhasebe ve finans raporlarına hızla ulaşmalarına olanak tanıyor. Uygulama üzerinden ek olarak üretim-stok takibi, müşteriler için özel fiyat oluşturma, kargo entegrasyonu, kolay hesap özeti takibi, teklif-sipariş yönetimi ve proje takibi de yapılabiliyor. Bizim Hesap ayrıca tüm bu özellikleri mobil uygulamasından da sunuyor.