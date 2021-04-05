N Kolay 16. İstanbul Yarı Maratonu'nda Dünya Rekoru kırıldı!

Dünyanın en hızlı sekiz maratonu arasında yer alan N Kolay 16. İstanbul Yarı Maratonu’nda şampiyon atletleri gururla izlediklerini belirten Aktif Bank Genel Müdürü Ayşegül Adaca, “Türkiye’de ilk kez dünya rekorunun kırıldığı bu maratonda tarihe tanıklık ettik. İstanbul parkuru tüm dünyadaki rekortmen koşucular için önemini daha da artıran bir parkura dönüşmüş oldu. Bu rekorun bir kadın sporcudan gelmesine de ayrıca çok memnun olduk. Yaşamın her alanında güçlü bir şekilde var olan kadınları temsil eden Ruth’u tebrik ediyorum” ifadesini kullandı.

N Kolay İstanbul Yarı Maratonu’nda Kenyalı atlet Ruth Chepngetich 1:04:02’lik derecesiyle dünya rekorunu kırarak kadınlar kategorisi genel klasmanı ilk sırada tamamladı. Etiyopyalı Yalemzerf Yehualaw, 1:04:40’lık derecesiyle yarışta ikinci olurken, Kenyalı Helen Obiri 1:04:51’lik zamanlamasıyla koşuyu üçüncü sırada tamamladı.