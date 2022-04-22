Müzik saati kısıtlaması kalkıyor mu?

İki yılı aşkın bir süredir devam eden gece 12'den sonra müzik yasağı, maske ve HES kodu gibi diğer tedbirlerin büyük oranda kaldırılmasına rağmen uygulanmaya devam ediyor.

NTV canlı yayınında konuşan Soylu, "Pandemi yasaklarının büyük bölümü gevşetilmesine rağmen gece müzik yasağıyla ilgili kısıtlama devam ediyor. Bu yasak ne zaman kalkacak?" sorusunu yanıtladı.

Soylu, şu ifadeleri kullandı:

"Pandeminin sonu gibi gözüküyor. Sağlık, Kültür ve Turizm, İçişleri Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ortak çalışma yapıyoruz. Çalışmanın sonucunu kamuoyu ile paylaşacağız. Ses, desibel nasıl olacak? Teknik ekiplerimiz çalışıyor bize bir öneri getirecekler. Bu öneriyi değerlendireceğiz."