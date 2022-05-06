Müziğin güçlü sesi Lider Şahin Radyo Alaturka’da Beyza Koç ile Nağmelere konuk oldu...

‘’ BABAM İLE HAYALİM GERÇEK OLDU’’ BABASI USTA SANATÇI SELAMİ ŞAHİN İLE DÜET YAPTI!

Türk Sanat Müziği ve Radyo Alaturka’ nın kendisi içinde kıymetli olduğunu ifade eden Lider ŞAHİN Beyza Koç’un sorularını yanıtladı.

Yaptığı son çalışması Rezil Rüsvayı babası Selami Şahine dinlettikten sonra düet teklifi sunduğunu söyleyen Lider Şahin babasının onayı ve takdiri ile düet yaptıklarını ifade ediyor. Klipte de ailesi ile oynadı.

Selami Şahın benim için bir şans..beste nasıl yapılır ondan öğrendim, feyz aldım. Yeni şarkısı Rezil Rüsvayı babasının Senin olmaya geldim ve Tanrım şarkılarına saygı duruşu olarak gördüğünü söyleyerek 80 lerin ve 90ların alaturkası olduğu dönemlerine benzetti...

Müziğe küçük yaşlarda başlayan Lider Şahin, okul döneminde sahne yaptığını ifade etti.

Radyo Alaturka dinleyicileri ile Sanatçılarla anılarını anlattı..’’ 1985 yılında Babam Zeki Paşayı (Zeki Müren) aramış bir oğlum oldu ismi ne olsun diye sormuş, Sanat güneşimiz Zeki Müren’de Müzik firmanın adı Lider Lider koy Lider bir oğlun olsun demiş... Adımı Zeki Müren’in seçmesı çok kıymetli ifadelerini kullandı.

Radyo alaturka arşivinde Lider Müzik ten çıkan Zeki Müren albümünü görünce çok mutlu olduğunu ifade eden Lider Şahin Beyza Koç’un Babanın en çok sevdiğin eseri nedir diye sorduğunda ‘’Sen Sevdalı Ben Belalı’’ şarkısıolduğunu belirterek Radyo Alaturka dinleyicileri için canlı okudu..

Son olarak doğduğumdan beri alaturkanın içindeyim .Radyo Alaturka çok önemli bir radyo. Ustalar üstadlara yer veren ve Türk Müziğini yaşarması ve Sanatçılara değer katması açısından her daim önemli ifadelerini kullandı.