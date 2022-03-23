Mutlu olmanın yolları nelerdir?

Kişilerin mutlu olmasının iki temel koşulu var. Birinci adım, kişinin kendini tanıması, duygularını fark edip yönlendirmesi ve bunlar yardımıyla harekete geçmesidir. İkincisi, diğer insanlarla iletişim kurması ve böylelikle karşı tarafın duygularını fark etmesidir. Mutluluğu yakalamak doğru iletişime bağlıdır. İnsanlar son zamanlarda psikayri kliniklerine mutsuz olduğu için şikayette bulunuyorlar. Mutsuzluğun en temel nedeni onu yanlış yerlerde aramaktır. Bir insanın beden sağlığının yerinde olması mutluluğun tesisi bakımından gereklilik taşır ama yetmez. Çünkü zihinsel mutluluk da önemlidir.

MUTLU OLMAK İÇİN NELER YAPMALI

İnsanların mutluluğa duydukları ihtiyaç, insanlığın var edildiği günden başlar. Modern çağa kadar etkisini sürdüren ahlaki öğretiler, insana mutlu olmak ile ilgili formüller sunmuştu. Ancak modern dönemin öngördüğü yaşam tarzı, bu konudaki çaresizliğe çözüm üretemedi. Yaşadığımız yüzyılda insanlar depresyona giriyor sonra da tedavi oluyorlar. Ama mutlu olmak depresyondaki birinin tedavi olmasından daha farklıdır.

MUTLULUĞA DAİR İPUÇLARI

1-Mutluluğa giden ilk adım kafamızdaki negatif düşüncelerden kurtulmak.

2. Hayatta kötüyede iyiyede gülmeyi unutmamalısın çünkü kötü bir şey olmuşsa bir gün bitecektir eğer iyi bir şey olmuşsa gülmen gerek çünkü bir dahaki güleceğin vakit uzak olabilir.

3. Hayatta kötü bir şey olduğu anda arkana bakıp yaşadığın iyi anları düşün

4. Seni mutlu eden kişilerle ol mutsuz edenerle değil

5. Umudun bittiği anda yeni bir tanesi başlasın çünkü hayatta mutlu ve umutlu olmanı sağlayacak bir çok seçenek var.

6. Kendin gülümserken etrafındakilerde gülüyorsa bunun için bir kere daha gül.

7. Başına kötü bir olay geldiğinde önceden gelen kötü olayları nasıl atlattığını unutma.bunu da atlatabileceğinin farkında ol.

8. Seni mutlu eden şeyleri yap,mutlu eden yelere git

9. Bazı kelimeler aynı anlamı taşıyabilir eğer seni mutlu eden şeylerden asla vazgeçme

taki seni mutlu etmesi son bulana kadar.

Mutluluğa giden yol kişiden kişiye değişebilir çünkü her insanın mutlu olduğu yerler veya anlar farklılık gösterebilir. Ne demişler, mutluluk bazen 50 kuruştur, kimine trilyon yetmezken...