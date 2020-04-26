MUTFAKTA KEYİFLİ VAKİT GEÇİRMENİN PÜF NOKTALARI

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle dışarı çıkmamanın öneminin vurgulandığı bu dönemde evde kalarak sosyal izolasyon sağlıyoruz. Evde bulunduğumuz sürede belki de en çok zaman vakit geçirdiğimiz yer mutfak. Bu alanda hem kendimize hem de ailemize yönelik aktiviteler hazırlayarak bu sıcacık alanı keyifle vakit geçirilen bir yer yapabilirsiniz.