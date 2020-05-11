Mutfağınızı Düzenlemenizi Kolaylaştıracak Yararlı İpuçları

Mutfağınızı yeniden düzenlemek ister misiniz? Mutfağınızı doğru şekilde organize etmek hem sizin hem de evinizin refahını artıracak. Birbirinden yararlı önerileri uygulayarak mutfağınızda oluşan karmaşayı ortadan kaldırmanız mümkün.

Dolaplarda sadece temel ihtiyaçlarınız bulunsun

Bir kap ya da büyük bir tencereyi alabilmek için tüm dolabı boşaltmak zorunda kalıyorsanız ilk olarak sadeleşme yöntemine başvurmanız gerekiyor. Kullanılmayan veya ihtiyaç duyulmayan araç gereçleri eleyerek işe başlayabilirsiniz. Marie Kondo’nun Konmari yöntemine göre, araç gereçleri ayırmadan önce her çekmece ve dolap tamamen boşaltılarak içi iyice temizlenmeli ve sadece sizin için gerekli olan araç gereçler dolaplara alınmalıdır.

Depolama alanlarınızı düzenleyin

Etkili mutfak düzenlemesinin bir sonraki adımı yerleştirme. Bu görevi aşama aşama yapabilirsiniz. İlk önce tüm pişirme kaplarınızı ve sofra takımlarınızı (tencere, tavalar, tabaklar, bardaklar, çatal bıçak takımı, masa örtüleri, vb.), sonra temizlik ürünlerini (bezler, bulaşık makinesi tabletleri, paçavralar vb.) ve sonra yiyecekleri (konserve, taze yiyecek, vb.) gruplara ayırın. Kategorilerine göre ayırdığınız grupları bir arada yerleştirin. Örneğin, büyük bir çekmece içine tencere ve tavalarınızı koyun. Çatal bıçak takımınız ve küçük mutfak araçlarınızı çekmecelere yerleştirin. Ayrıca pişime aparatlarınız için bir alan ayırın ve yerden kazanmak için bir kabın içine koyun. Çıkarılabilir kulplu tavalar, özellikle kompakt depolama alanları için size pratiklik sağlayacaktır.

Aldığınız her şeyi yerine koyun

Mutfağınız küçük ise kullandığınız her eşyayı yerine kaldırmaya özen gösterin. Bu size hem zaman hem de alan kazandıracaktır. Daha iyi bir düzen elde etmek için depolama aksesuarları çok işinize yarayacaktır. Çekmece ayırıcıları, tabak rafları, çıkarılabilir tepsiler mutfağınızı organize ederken size kolaylık sağlayacak.

Genel bir kural olarak rahat erişim için, en sık kullanılan ürünleri belinize ve baş yüksekliğinize, yani ergonomik alanlara koyun. Alanın geri kalanını daha az kullandığınız araçlara ayırın. Mutfağınızda uygun alan varsa kilerinizi buzdolabınızın yakınına kurun. Bakliyat, makarna, pirinç, kuruyemiş ve bisküvi gibi ürünleri saklamak için, içinde ne olduğunu görebileceğiniz, cam veya plastik şeffaf kapları veya kavanozları tercih edin. Evyenin altında kalan dolaba temizlik ürünlerinizi yerleştirin. Evye altındaki dolap çocukların erişebileceği bir konumda olduğu için bu alanı kilit ile kilitleyebilir ya da malzemeleri daha yüksek bir birime yerleştirebilirsiniz. Güvenlik için temizlik malzemeleri kesinlikle yiyeceklerin yanında saklanmamalıdır. Etiketi çıkarmadan bu ürünleri, orijinal ambalajlarında muhafaza etmeye özen gösterin.

Küçük bir mutfak nasıl düzenlenir?

Küçük olan mutfaklarda alanların temiz tutulması ve organize edilmesi daha kolay oluyor. Güzel bir görünüm elde etmek için tezgahları ergonomik olarak kullanmak önemli. Günlük kullandığınız ürünlerin tezgahın üzerinde olmasına özen gösterin ve daha az kullandıklarınızı depolama alanlarınıza kaldırın.

Sonuç olarak baktığımızda mutfağı organize ederek çok farklı kullanımlara sahip her türlü eşya ile dolu bir alanda düzen elde edebilirsiniz. Görüldüğü gibi düşünülenin aksine zahmetli bir iş değil, organize olarak düzenlenen mutfak uzun bir süre bu şekilde kalacaktır. Gereksiz şeyleri biriktirme düşüncesine kapılmayın. Eğer gereksiz eşyaları tutarsanız ihtiyacınız olan eşyayı bulamazsınız. Organize edilmiş mutfağınızda çok keyifli saatler geçireceksiniz.