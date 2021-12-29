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MUSTAFA KAVSAR BABA CAMİİ ÜSKÜDAR’DA İBADETE AÇILIYOR
Toplumsal fayda odaklı projeleriyle sosyal belediyecilikte ilklerin mimarı olan Üsküdar Belediyesi, Mustafa Kavsar Baba Camii ile bu yönde sürdürdüğü projelere bir yenisini daha ekledi. Oldukça kapsamlı bir proje olarak hayata geçirilen camii, yılın son gününde kılınacak Cuma Namazı ile ibadete açılacak.
Güncel 29.12.2021, 17:43
Açılış; Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’in katılımıyla, 31 Aralık Cuma günü, 12.00’de kılınacak Cuma Namazı vesilesiyle yapılacak.