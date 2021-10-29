banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
AB, seyahat listesini güncelledi
AB, seyahat listesini güncelledi
Sergen Yalçın'ın hedefi Alanyaspor'dan Efecan Karaca...
Sergen Yalçın'ın hedefi Alanyaspor'dan Efecan Karaca...
Sudan, 6 ülkedeki büyükelçisini görevden aldı
Sudan, 6 ülkedeki büyükelçisini görevden aldı
Kocaeli’de tren kazası
Kocaeli’de tren kazası

Mustafa Elitaş, 128 milyar doların nereye harcandığını sonunda açıkladı

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, uzunca bir süre tartışılan 128 milyar dolarlık rezervin pandemi nedeniyle harcandığını söyledi.

Güncel 29.10.2021, 12:41
Mustafa Elitaş, 128 milyar doların nereye harcandığını sonunda açıkladı

TBMM Genel Kurulu'nda, 2020 Yılı Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) Raporu hakkında Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun hazırladığı rapor görüşüldü.

CHP Milletvekili Ali Haydar Hakverdi yaptığı konuşmada, kurumun kamu bankalarının ilan tercihlerini de incelemesi gerektiğini söyledi. MHP’ye yakın olduğu için tirajı düşük Türkgün Gazetesi’nin en yüksek reklam payına sahip olduğunu vurgulayan Hakverdi, şunları kaydetti:

 “Kamu bankaları geçtiğimiz yıllarda birçok reklam verdi, kamu bankaları gazetelerden en çok reklamı kime verdi biliyor musunuz? Türkgün gazetesine, MHP'ye yakın bir gazeteye. Şimdi, bu Türkgün gazetesinin tirajına baktım geçen hafta, 19'uncu sırada bu gazete. Kamu bankaları neden 19'uncu sıradaki bir gazeteye en çok reklamı verir? Ya, arkadaş, sen kamu bankasısın. Niye bu okunmayan gazeteye, hep aynı gazeteye reklam veriyorsun."

'İSTEDİĞİNE REKLAM VEREBİLİR, SORAMAZSIN'

Hakverdi’ye yanıt, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'tan geldi. AK Parti Grubu adına söz alan Elitaş, “Reklam, bir ürünün, malın, kendisinin tanıtılması için yapılır ama anonim şirketi, ‘Sen niye bu kuruma reklam verdin?’ diye sorgulayamazsın” dedi. Elitaş, şöyle devam etti:

"Kamu Denetçiliği Kurumu'nun bir bankayı, bir özel şirketi, ‘Sen bu arkadaşa niye devamlı reklam veriyorsun?’ diye sorgulaması doğru bir iş değildir. O zaman biz herkesi sorgulamak mecburiyetinde kalırız. Kamu denetçiliği, vatandaşın kamuyla olan irtibatlarını, kamuyla olan şikayetlerini… Yani bir tarafının idari olması gerekir. İki taraf da özel sektör, biri gazete, biri banka. Soramazsınız, istediğine reklam verebilir, istediğini tercih edebilir. Kime, nasıl reklam vereceğini sorgulayamazsınız.”

 Bu sözlerin ardından Elitaş, Merkez Bankası'nın 128 milyar dolarlık rezervine değindi. 2020 yılının başında tüm dünyada yayılan koronavirüs salgınının etkilerine değinen Elitaş, şöyle konuştu:

"128 milyar dolar, 2019 yılının başından 2021 yılının ilk yarısına kadar süreyle dünyanın yaşadığı pandemi krizi çerçevesinde, ülkemizde evlerine kapanan, işyerleri kapanan, faaliyetlerine devam etmeyen, işsiz kalan işçilere destek olmak üzere bu ülkenin insanlarının menfaatine harcanmıştır."

Yorumlar (0)
15°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 10 24
2. Hatayspor 10 20
3. Beşiktaş 10 20
4. Alanyaspor 10 20
5. Fenerbahçe 10 19
6. Karagümrük 10 18
7. Konyaspor 10 17
8. Galatasaray 10 17
9. Altay 10 15
10. Adana Demirspor 10 13
11. Başakşehir 10 12
12. Gaziantep FK 10 12
13. Öznur Kablo Yeni Malatya 10 12
14. Sivasspor 10 11
15. Kayserispor 10 11
16. Giresunspor 10 9
17. Antalyaspor 10 9
18. Göztepe 10 8
19. Kasımpaşa 10 6
20. Rizespor 10 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 10 24
2. Ankaragücü 10 24
3. Eyüpspor 10 20
4. Erzurumspor 10 19
5. Bandırmaspor 10 18
6. Kocaelispor 9 16
7. Tuzlaspor 9 14
8. Gençlerbirliği 9 14
9. Samsunspor 9 12
10. Boluspor 9 11
11. Bursaspor 9 11
12. Menemenspor 10 11
13. İstanbulspor 9 10
14. Denizlispor 9 10
15. Altınordu 10 10
16. Adanaspor 10 9
17. Manisa FK 10 9
18. Ankara Keçiörengücü 9 7
19. Balıkesirspor 9 6
Takımlar O P
1. Chelsea 9 22
2. Liverpool 9 21
3. Man City 9 20
4. West Ham 9 17
5. Brighton 9 15
6. Tottenham 9 15
7. M. United 9 14
8. Everton 9 14
9. Leicester City 9 14
10. Arsenal 9 14
11. Wolverhampton 9 13
12. Brentford 9 12
13. Aston Villa 9 10
14. Watford 9 10
15. Crystal Palace 9 9
16. Southampton 9 8
17. Leeds United 9 7
18. Burnley 9 4
19. Newcastle 9 4
20. Norwich City 9 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 11 24
2. Real Madrid 10 21
3. Sevilla 10 21
4. Real Betis 11 21
5. Rayo Vallecano 11 19
6. Atletico Madrid 10 19
7. Osasuna 11 19
8. Athletic Bilbao 10 17
9. Barcelona 10 15
10. Espanyol 11 14
11. Valencia 11 13
12. Mallorca 11 13
13. Villarreal 10 12
14. Celta de Vigo 11 10
15. Elche 11 10
16. Deportivo Alaves 10 9
17. Granada 10 8
18. Cádiz 11 8
19. Levante 11 6
20. Getafe 11 3