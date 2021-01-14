Mustafa Açıkgöz; 'Rahmeti Gönderene Şükürler Olsun'

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı TBMM Divan Katip Üyesi ve AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, beklenen kar yağışının gerçekleşmemesi nedeni ile lapa lapa yağana karın altında şükür duası okudu. Milletvekili Açıkgöz, "Rabbime şükürler olsun. Beklenen ve özlenen rahmet hasıl oldu. İnşAllah bu kar şehrimize, ülkemize rahmet getirir, bereket getirir. Alemlerin Rabbi Yüce Allah’a şükürler olsun. Kapadokya beyaz gelinliğine büründü. Sevdamız Nevşehir ise AK renklerle bir başka güzel..." dedi.



