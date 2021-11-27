Müslüme'nin dört kardeşi ve annesi, devlet korumasına alındı

Mersin'de kaybolduktan 10 gün sonra bir dağ başında cansız bedeni bulunan Müslüme Yağal'ın ölümüne ilişkin soruşturma devam ediyor. Belden aşağısı çıplak halde bulunan Müslüme'nin ölümüne ilişkin bütün aile bireyleri sorgulandı, dedesi Hasan Yağal tutuklandı.

DEDENİN, ÖZ BABASI OLDUĞU ÖNE SÜRÜLDÜ

Dün ortaya atılan iddialara göre dede Hasan Yağal, Müslüme'nin biyolojik babası çıktı. Bu durumda anne ile dede arasındaki ilişki sorgulanmaya başladı.

"DÖRT KARDEŞ VE ANNE KORUMAYA ALINDI"

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şunlar belirtildi;

"Mersin'in Gülnar ilçesinde çocuk Müslüme'nin cansız bedeninin bulunmasının hemen ardından Bakanlığımız uzmanları aile ile inceleme, rehberlik ve psikososyal destek çalışmalarına başlamıştır. Aile bireyleri ile yapılan görüşmeler ve hanede gerçekleştirilen sosyal inceleme neticesinde, dört çocuk hakkında devlet koruması kararı alınmıştır. 1 ve 15 yaşındaki kız çocukları ile ailenin 18 yaşından küçük 2 erkek çocuğu kolluk kuvvetlerinin desteği ile Bakanlığımıza bağlı kuruluşlarda bakım ve koruma altına alınmıştır. Ayrıca, Anne S.Y. de bir kadın konukevine yerleştirilmiştir.

"DEDENİN TUTUKLU YARGILANDIĞI SÜREÇ, TAKİBİMİZDEDİR"

Olayla ilgili Gülnar Jandarma Komutanlığı tarafından soruşturma başlatılmış ve bu soruşturma sonucunda dede H.Y. gözaltına alınmıştır. Çocukların ikincil örselenmeye maruz kalmasını engellemek ve kamuoyunda bilgi kirliliğinin önüne geçmek için ilgili birimlere, gizlilik kararına riayet edilmesi yönünde başvuruda bulunulmuştur. Gerçeklerle, haber alma ve basın özgürlüğüyle bağdaşmayan bir kısım haberler le ilgili erişim yasağı kararı alınması talep edilmiştir. H.Y'nin tutuklu yargılandığı hukuki süreç Bakanlığımız tarafından takip edilmektedir."

haberler.com/Gözde Nur Bayar