Musıc Club artık İstanbul'da

2016 yılında ilk salonunu Almanya’da açan, Avrupa’da ise Budapeşte, Prag, Venedik, Salzburg, Linz, Zürih gibi birçok noktada salonları bulunan ve antrenman çeşitliliğini güzel müzik ve özgün bir tasarım anlayışıyla harmanlayan Alman lifestyle fitness markası JOHN REED, 30. salonunun kapılarını Metropol AVM’de açtı.

JOHN REED Fitness Müzik Kulübü’ne ait görsellere ise https://we.tl/t-TP2gfuP5zT linkinden ulaşabilirsiniz.

En gelişmiş ve yeni Technogym marka spor ekipmanlarının yer aldığı JOHN REED Fitness Müzik Kulübü, üyeleri için daha çok antrenman, daha çok dizayn ve daha çok müzik mottosuyla sporun her anını özel bir deneyime dönüştürüyor. Üyelerine sunduğu yepyeni deneyimin ana elementleri arasında müziğin yanında özgün tasarım ve çok çeşitli antrenman alternatifleri de yer alıyor. Canlı DJ set’ler eşliğinde ve JOHN REED Radyo ile hareketlenen antrenmanlar, alanında en iyiler arasında bulunan, tecrübeli hocaların yönetiminde gerçekleştiriliyor

JOHN REED’in kendi bünyesinde bulunan müzik uzmanları tarafından yaratılan müzik listeleri, günün her saatinde en uygun ruh halini ve antrenman motivasyonunu yakalayacak şekilde hazırlanıyor. Kulüp tasarımında ise, yerel kültürlerin, sokak sanatının izlerini bulmak, ilham verici şehir dokularını görmek mümkün.İstanbul’daki yeni JOHN REED Club’da, İstanbullu sanatçı MAX ON DUTY’nin (@maxonduty) eseri yer alıyor.

JOHN REED Fitness Müzik Kulübü üyelerinin ve çalışanlarının sağlığı ve güvenliğine en üst düzeyde önem veren kurum, hijyen kurallarını her gün eksiksiz yerine getiriyor.

Canlı DJ Performansları ve Yerli Sokak Sanatçıları Eşliğinde Metropol AVM’de Yepyeni Bir Spor Deneyimi

Antrenman

Yaklaşık 4.500 metrekarelik iki katlı bir alana yayılan JOHN REED Fitness Müzik Kulübü, bünyesinde bütün antrenman türlerini bir arada barındırmasıyla bir fitness salonundan çok daha fazlasını ifade ediyor. Kardiyodan aletlere, serbest ağırlık bölümünden fonksiyonel antrenman alanına ve CYBEROBICS tarafından gerçekleştirilen 100’ü aşkın sanal kursa kadar tüm hizmetleriyle JOHN REED Fitness Müzik Kulübü, üyelerine her gün saat 06:00 ile 23:00 saatleri arasında düşledikleri spor deneyimini yaşama fırsatı sunuyor.

Canlı DJ Setleri ve Kendine Ait Radyo Kanalı

Adından da anlaşılacağı üzere müzik, JOHN REED Fitness Müzik Kulübü’nin merkezinde yer alıyor. Elektrodan hip hop ve pop müziğe uzanan geniş müzik yelpazesinin sağladığı motivasyon sayesinde üyeler, maksimum düzeyde performans sergileyerek mükemmel bir spor deneyimine imza atıyor. Haftada iki defa gerçekleştirilen canlı DJ performansları ise kulübü ayrıcalıklı kılan özelliklerin başında geliyor. Bunun yanı sıra JOHN REED Radyo, günün her saatine uygun parçalarıyla salonda harika bir atmosfer yaratıyor. Müzik eksperleri, farklı antrenman saatlerine uygun müzik listeleri düzenliyor ve her kulüp için çeşitli programlar hazırlıyor. Ayrıca üyeler, müzik listelerine FluxMusic ve JOHN REED Radyo uygulaması üzerinden nerede oldukları fark etmeksizin kolayca ulaşabiliyor.

Kulüp Atmosferi ve Kozmopolit Tasarım

JOHN REED Fitness Müzik Kulübü, müziği merkezine yerleştirdiği mükemmel atmosferinin yanında olağanüstü tasarımıyla da farkını ortaya koyuyor. Sanat ve sporu iç içe geçiren kulüp, birçok farklı kültürü ve tarihi çağların tasarım ögelerini sokak sanatı ve şehrin enerjisiyle buluşturuyor. JOHN REED Etkisi ise dünya genelindeki 30 JOHN REED Fitness Müzik Kulübü’nde, ünlü sokak sanatçılarının imzasını taşıyan duvarlarla hayat buluyor.

Sokak Sanatı

Tanınmış yerli sokak sanatçısı MAX ON DUTY, yoğun renkli biyomekanik varlık illüstrasyonunu yarattığı eşsiz duvar tasarımıyla JOHN REED Fitness Müzik Kulübü İstanbul’da! Bu özel illüstrasyon, sanat, fitness ve hareketliliğin günlük hayatımızdaki değerini yansıtıyor

Açılış Kampanyası

Fitness ve sağlığı bir yaşam stili haline getirmek isteyenler, 20 Ağustos 2020 tarihine kadar geçerli olacak açılışa özel fiyatlardan yararlanabiliyor.