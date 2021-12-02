MÜSİAD'DAN HAZİNE VE MALİYE BAKANI NUREDDİN NEBATİ'YE TEBRİK MESAJI

Müsiad'ın yayımladığı mesaj şöyle:

Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine atanan Sn. Dr. Nureddin Nebati; birçok STK’da görev yapmış, çalışkan, özverili, saygın bir isimdir. Sn. Nureddin Nebati’nin bakanlık görevi süresince, vazifesini hakkıyla yerine getireceğine inanıyoruz.

Kamu - özel sektör iş birliği ve istişare mekanizmasını daha aktif ve verimli kullanarak, gerek T.C. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığı gerekse daha önce yürütmüş olduğu görevler sırasında; reel sektöre dair yakınlığı ve tecrübeleriyle sahanın nabzını tutarak, ekonomi yönetimiyle iş dünyası arasında önemli bir bağlantı noktası olan Sn. Dr. Nureddin Nebati’nin, bakanlığı süresince de aynı duyarlıkla hareket edeceğini düşünüyoruz.

Söz konusu atamayla birlikte uzun müddettir tesis edilmek istenen “kamu, akademi ve iş dünyası uyumu” sağlanacak ve böylece ekonominin bütün aktörleri, birlikte hareket etme imkânına kavuşacaktır.

Sayın Bakanımız Dr. Nurettin Nebati’yi tebrik ediyor, yeni görevinde muvaffak olmasını diliyoruz.

Bu vesileyle T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı görevini devreden Sn. Lütfi Elvan’a da görev süresince vermiş olduğu hizmetler dolayısıyla teşekkürlerimizi sunuyoruz.