MÜSİAD'DAN GECE YARISI BİLDİRİSİNE SERT TEPKİ
Son dönemde gündemde olan Montrö Boğazlar Sözleşmesi ve kamuoyuna yansıyan sarıklı amiralle ilgili 103 emekli amiral geceyarısı bir bildiri yayımladı. Emekli amirallerin geceyarısı bildirisine her kesinden tepkiler gecikmedi. Müstakil sanayici ve İşadamları Derneği MÜSİAD konuyla ilgili bir basın açıklaması yaptı. İşte o açıklama...
Hala vesayet hevesinin beslediği çürümüş zihniyetin, Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratik kurumlarına, devlet sistemine ve seçilmiş temsilcilerine yönelik hadsizliklerini, sözde "kaos ortamı" tehdidi altında dile getirmeleri, hiçbir zeminde kabul edilemez.
En son 15 Temmuz'da tarihin karanlık sayfalarına, bir daha çıkmamak üzere gömdüğümüz bu darbe muhipliği, gerek Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı mücadelesi gerekse tüm milletin yekvücut olarak bu zilletin tekerrürünü sonsuza dek reddedişi karşısında, zaman zaman çaresizliklerini, böylesi çıkışlarla maalesef dile getirme gafletinde bulunmaktadır.
Gereğinin ziyadesiyle yapılacağına olan inancımızla beraber, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere devletimize, demokratik olarak seçilmişlerimize ve halkımıza olan tam ve koşulsuz desteğimizin altını çizeriz. Kamuoyuna duyurulur.