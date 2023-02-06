Müsiad'dan açıklama: “MÜSİAD Gaziantep şube binamız tüm depremzedelerimize açıktır”

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı yaptığı açıklamada, “Kahramanmaraş merkezli ve bölgedeki illerimizde de hissedilen şiddetli deprem nedeniyle milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. MÜSİAD olarak, depremden etkilenen bölgelerde bulunan şubelerimiz nezdinde gelişmeleri yakından takip ediyoruz.

Bununla birlikte oluşturulan MÜSİAD Kriz Masası ile ilgili makamlarımızla tam koordinasyon halinde depremden etkilenen vatandaşlarımız için çalışmalarımızı başlattık. MÜSİAD Gaziantep Şube Binamız tüm depremzedelerimize açıktır” ifadelerini kullandı.