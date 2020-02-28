MÜSİAD'dan 28 Şubat postmodern darbe açıklaması

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, 23 yıl önce gerçekleştirilen 28 Şubat Postmodern Darbesi’nin yıl dönümünde yazılı bir açıklama gerçekleştirdi.



Kaan, açıklamasında şunları kaydetti:

Türkiye’nin yakın tarihinde en önemli dönüm noktalarından biri olan 28 Şubat Postmodern Darbesi, güçlü bir medeniyete sahip olan milletimizin, bütün kutsallarına ve değerlerine yönelik gerçekleştirilen en önemli darbeydi.

Tarihi süreç içerisinde 27 Mayıs ve 12 Eylül gibi birçok darbelere ve muhtıralara maruz kalan ülkemiz, “geleneksel” darbelerden farklı olarak gerçekleştirilen 28 Şubat Darbesi ile bambaşka bir döneme girmişti. Öyle ki bu dönemde, çorbacılar dahi fişlenmiş, ikna odalarıyla başörtülü öğrencilerimize psikolojik baskılar yapılmış, üniversite kapılarında polis zoruyla başları açtırılmaya çalışılmıştı. Zamanın büyük medya kuruluşlarının destekleriyle kamuoyunda irtica geliyor algısı oluşturularak büyük bir infial meydana getirilmiş, bankalar hortumlanmış, devletin ekonomisi çökertilmiş ve milletimizin sosyal ve manevi hayatına doğrudan müdahale yapılmıştı.

Üstelik bu darbe döneminde yaşatılan zulüm, yalnızca belirli bir kesimin eliyle yapılmamış; askerin başı çektiği süreç, siyaset, medya, iş dünyası, üniversite ve meslek örgütleri tarafından da profesyonel bir organizasyonla yürütülmüştü.

28 Şubat Postmodern Darbesi, sadece dönemin Refahyol hükümetine karşı yapılmadı. Aynı zamanda Refah Partisi’nin temsil ettiği fikre, hızlı bir uyanışa ve yükselişe geçen inançlı ve geleneklerine bağlı iş dünyasına karşı da yapıldı. MÜSİAD da Anadolu sermayesinin en güçlü temsilcisi olarak bu süreçten en ağır şekilde etkilendi; Genel Başkanı ve üyeleri DGM’lerde yargılandı, “Yeşil Sermaye” isimleri altında her türlü engelleme, karalama ve iftiralara maruz bırakıldı.

Hedef tahtasına konduğu ve her türlü zorlamanın yapıldığı bu dönemde dahi MÜSİAD, inandığı değerlerden asla taviz vermedi. Devletimizi uçurumun kenarına sürükleyen bu sürecin sonlandırılması adına dönemin önde gelen siyasetçileriyle temaslarda bulundu. Zulümlerin sonlandırılması için Gönüllü Teşekküller Vakfı’nın öncülüğünde gerçekleştirilen ‘’El ele’’ mitinginin organizasyonunda aktif rol aldı.

Bin yıl sürecek denilen 28 Şubat Postmodern Darbesi, plan yapanların en hayırlısı Allah’ın yardım ve lütuflarıyla kısa sürede sona erdi. Şer gözükende hayır vardır hükmünce, bu sıkıntılı sürecin ardından milletimiz yeni bir sabaha uyandı. Bugün, devletimizle, milletimizle daha güçlü yürüdüğümüz yeni bir dönem yaşıyoruz.15 Temmuz’daki aşk ve ruhla, Yüce Allah’tan birliğimizi ve dirliğimizi mukim kılmasını temenni ediyor, milletimize bir daha böyle acılar yaşatmamasını niyaz ediyoruz.