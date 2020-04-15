MÜSİAD AZERBAYCAN'DAN TÜRKİYE'YE UÇAK KALDIRIYOR

Alınan bilgiye göre Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Azerbaycan’da bulunan üyelerine bir mesaj gönderdi. Gönderilen mesajda Azerbaycan’dan Türkiye’ye bir uçak kaldırılacağı belirtilmiş. Müsiad’ın üyelerine gönderdiği mesaj şu şekilde:

“Değerli Üyelerimiz,

Bu hafta Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Türkiye'ye transferi amacıyla uçak kaldırılacaktır.

Gitmek isteyen, daha önce isim yazdırmış və dün Konsolosluğumuz tarafından aramış olanların bir işlem yapmasına gerek yoktur.

Ancak aranmamış iseniz, Pasaport bilgileri, T. C. Kimlik numarası ve mail adres bilgilerini vermek için Büyükelçilik acil başvuru numarasını aramanız gerekmektedir.

Bilet ücreti 300 AZN ve gitmek isteyen tarafından karşılanacaktır.

Türkiye'ye dönüşte 14 günlük karantina süreci vardır. Bilgilerinize”

Müsiad’ın, ayrıca parası olmayanların büyükelçiliğe müracaat etmeleri halinde ücretsiz Türkiye’ye transferinin gerçekleştirileceği bilgisini de verdiği söyleniyor.