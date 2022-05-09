Son Dakika
Müsiad 32. Yıl dönümünde Türkiye’nin Gücüne Güç Katanları Ödüllendiriyor
İktisadi alanda etkin, dünyada saygın bir Türkiye hayaliyle yola çıkan hassasiyet sahibi iş insanlarının kurduğu Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) 17 yıldır düzenlediği “Türkiye Ekonomi Basını Ödül Töreni”ni bu yıl “Türkiye’nin Gücü Ödül Töreni” adıyla ulusal ölçekte daha kapsamlı ve güçlü bir programa dönüştürdü. İş ve siyaset dünyasına yön veren isimler, akademisyen, sanatçı ve fikir önderlerin katılımıyla düzenlenecek programda, Türkiye’nin gücüne değer katan, gelecek hedeflerine hizmet eden, ticaret, bilim, sanat, teknoloji ve spor gibi alanlarda dönüşümün mimarı önemli isimler ve şirketler ödüllendiriliyor.
Güncel 09.05.2022, 13:43
Taksim Atatürk Kültür Merkezi’nde 9 kategori ve “Türkiye’nin Gücü Özel Ödülü” olmak üzere 10 farklı alanda verilecek ödüller, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle gerçekleşecek törende sahiplerine teslim edilecek. MÜSİAD’ın 32. yıl dönümü kutlamalarına sahne olacak ödül töreni aynı zamanda derneğin 32 yıllık başarı hikâyesine de projeksiyon tutacak.