Müsiad 32. Yıl dönümünde Türkiye’nin Gücüne Güç Katanları Ödüllendiriyor

Taksim Atatürk Kültür Merkezi’nde 9 kategori ve “Türkiye’nin Gücü Özel Ödülü” olmak üzere 10 farklı alanda verilecek ödüller, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle gerçekleşecek törende sahiplerine teslim edilecek. MÜSİAD’ın 32. yıl dönümü kutlamalarına sahne olacak ödül töreni aynı zamanda derneğin 32 yıllık başarı hikâyesine de projeksiyon tutacak.