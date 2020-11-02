Murat Kurum: Can kaybı 83'e yükseldi





Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde:



Dün akşam bakanlarımızla birlikte sahadaydık. İdil'in kurtarılmasına şahit olduk Elif'e çok sevindik. Enkaz kaldırma çalışmaları takip ediliyor. AFAD çok profesyonel şekilde bunu yapıyor. Tüm ekiplerimize çok çok teşekkür ediyoruz.



AFAD ilk defa şimdi cep telefonu sinyallerinden tam üç boyutlu konumu tespit yapacak hale geldi. Afetzedeler için bundan sonrası için de çok önemli bir kazanım olduğunu düşünüyorum bunun.



Özellikle vatandaşlarımızı mümkün mertebe kamu misafirhanelerine davet ediyoruz. bol bol yerimiz var. İzmirliler büyük bir medeniyet göstererek kime sorsak "daha çok ihtiyaç duyan birine tahsis edelim" diyorlar. hemşerilerim böyle de medenidir. Ama havalar da soğumaya başlayacak özellikle sıcak yuvalarına kavuşana kadar bir yandan herkesin daha konforlu bir ortama taşınmasının doğru olacağını düşünüyoruz.





AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI SELÇUK'TAN AÇIKLAMALAR



Bakan Selçuk, ''Şu ana kadar 270 personel 25 aracımızla birlikte 1500'e aşkın vatandaşımızla görüşmüş durumdayız.'' dedi.

Bakan Selçuk sözlerine şu şekilde devam etti:



Psikososyal desteğimizi yurtlarda da sürdürmeye devam edeceğiz. Geçen cuma 5 milyon kaynak aktarmıştık. Bugün bir 5 milyon daha yardım ödeneği aktaracağız.



Bir noktaya işaret etmek isterim ayni yardım gönderecek vatandaşlarımız ve kurumlarımızdan ikinci el malzemem bağışı yapmamasını rica ediyorum. biz vatandaşlarımıza birinci el malzeme bağışı ulaştırmaya çalışıyoruz. Devletimiz ilk andan itibaren seferber oldu. Devletimizi İzmirli kardeşlerimizin her daim yanında olacak.