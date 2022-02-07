Murat Boz’dan ‘Zamlar geri alınsın’ paylaşımı!

Cem Yılmaz, Şahan Gökbakar, Seray Sever, Yeşim Salkım, Serkan Kaya, Gürgen Öz, Gülse Birsel, Oğuzhan Uğur ve İdo Tatlıses'ten sonra son dönemde yapılan zamlara bir tepki de Murat Boz'dan geldi.

Ünlü şarkıcı, sosyal medya hesaplarından yapılan zamları eleştirdi. Instagram'dan açıklama yapan şarkıcı, "Hayat pahalılığı üstüne elektriğe ve doğalgaza gelen akıl almaz yükseklikteki zamlar nefes aldırmaz oldu insanlara... Zamlar geri alınsın" diye yazdı.