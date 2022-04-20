Mümessil nedir

Mümessil, ticari biçimde işletilen bir kurumu, temsil etme ve vekil sıfatı ile imza atmak üzere kendisine izin verilen ve yetkili kılınan kimsedir.

Ancak mümessillik genel olarak tıp sektöründe karşımıza çıkar.

Tıbbi mümessil olarak sözlüğe yerleşen bu kelime, ilaç firmalarının yeni çıkardığı ilaç ve medikal ürünlerini sağlık çalışanlarına detaylı olarak tanıtmakla sorumlu olan meslek grubu olarak tanımlanır.

Mümessiller, pazarlama stratejisini ve yöntemlerini kullanarak, eğitimini aldığı ürünlerin satışını gerçekleştirir.

Tıbbi mümessil olabilmek için üniversitelerin 2 yıllık ön lisans eğitimi veren Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama bölümünü bitirmek gerekir.

Tıbbi Mümessillerin görevleri

tıbbi mümessillerin görevleri arasında şunlar yer alır;

Tanıtımını yaptığı ürün hakkında tüm bilgileri detaylı bir şekilde öğrenmek,

Tanıtım yapacağı sağlık kuruluşlarını belirlemek ve belirlediği doktor, eczacı ya da diğer sağlık görevlilerini düzenli olarak ziyaret etmek,

Ziyaret ettiği sağlık görevlilerine ürün ile ilgili katalog ya da örnekleri götürmek ve ürünler hakkında ayrıntılı bilgiler vermek,

Ürün siparişleri almak ve sipariş bilgilerini firmaya bildirmek,

Ürün satış ve pazarlamasına dair yaptığı tüm görüşme ve sipariş işlemleri hakkında rapor yazmak. (ensonhaber)