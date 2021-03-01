Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'a beraat

Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'a, “Cumhurbaşkanına hakaret" gerekçesiyle yargılandıkları davada beraat kararı çıktı.

Ne olmuştu?

Tiyatro oyuncuları Müjdat Gezen ve Metin Akpınar hakkında, bir televizyon kanalında yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanına hakaret ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatılmıştı. Gezen ve Akpınar hakkında "Cumhurbaşkanı'na alenen hakaret" suçundan ayrı ayrı 4 yıl 8 aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.