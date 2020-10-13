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Muhittin Böcek'in son durumu nasıl?

Gelen son dakika haberine göre; Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek 7 Eylül'den bu yana corona virüs tedavisi görüyor. Böcek'in uyandırıldığı yönünde bazı iddialarla ilgili hastane yönetimi açıklama yaptı.

Güncel 13.10.2020, 09:38
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Muhittin Böcek'in son durumu nasıl?

Corona virüs tedavisinin ardından akciğerlerinde gelişen rahatsızlık nedeniyle yoğun bakımda uyutulan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in son sağlık durumuna ilişkin açıklama yapıldı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in Akdeniz Üniversitesi'ndeki tedavisine devam ediliyor.

Hastane yetkilileri ve doktorlar tarafından yapılan açıklamada, Böcek'in sağlık durumunun geçen haftaya göre daha iyi olduğu ancak uyandırılmasının şu evrede söz konusu olmadığı belirtildi.

Muhittin Böcek, 17 Ağustos'ta Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine özel hastanede tedaviye alınmış, sağlık durumunun kötüye gitmesi üzerine 7 Eylül'de yoğun bakımda uyutulmuştu.

ASTIM VE AKCİĞERDE YIRTILMA

Astım rahatsızlığı ve akciğerlerindeki yırtılma nedeniyle tedbir amaçlı uyutulan Böcek, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın isteği üzerine Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilmişti.

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