Muhasebe ve denetim Z Kuşağı’na yepyeni iş fırsatları sunuyor

İstanbul Kültür Üniversitesi Muhasebe ve Denetim Kulübü ve İşletme Yönetimi Programı ortaklığı ile İşletme Yönetimi Programı Başkanı N.Gözde Bircan moderatörlüğünde gerçekleşen seminerde ACCA Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan ve Afganistan Bölge Başkanı Filiz Demiröz ve ACCA Türkiye İş Geliştirme Müdürü Ilgın Kökleşmişefe, muhasebe ve denetim mesleğinin geleceğinde Z Kuşağı’nın yeri ve rolü hakkında konuştu.

Etkinlikte, 2020 ve 2021’i etkisi altına alan ve 2022’de hafiflemiş olsa da halen devam eden pandemi krizine rağmen, muhasebe ve finans mesleğinin en güvenilir, sarsılmaz, dirayetli ve esnek mesleklerden biri olarak öne çıktığını vurgulayan ACCA Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan ve Afganistan Bölge Başkanı Filiz Demiröz, “ACCA olarak 2020’li yılların muhasebe ve denetim mesleğini seçecek olan Z Kuşağına 4 ana kariyer alanında pek çok rol kapsamında farklı kurumlarda, farklı sektörlerde ve hatta farklı ülkelerde yepyeni kariyer yolları sunacağını müjdelemek isterim” dedi.

Dünyanın 178 ülkesinde 233 binden fazla üyesi ve 536,000’den fazla adayı bulunan küresel bir finans ve muhasebe meslek kuruluşu olan ACCA’in iş dünyası başta olmak üzere tüm mesleklerin dönüşümden geçtiği bir dönemde tüm dünyada dijital yerliler olarak tanınan Z Kuşağı’nı daha iyi anlamak adına “Z Kuşağı ve Muhasebe Mesleği’nin Geleceği” isimli küresel bir araştırma gerçekleştirdiğini söyleyen Demiröz, bu araştırmada hem dünyada hem de Türkiye’de Z Kuşağı temsilcilerinin muhasebe ve denetim mesleğini, farklı mesleki yetkinliklerin geliştirilmesine izin verdiği ve farklı sektörlerde, endüstrilerde ve uluslararası ölçekte uzun vadeli kariyer fırsatları sunduğu için cazip bulduğu bilgisini paylaştı.

ACCA’in küresel araştırmasında kariyer yolculuğuna muhasebe ve denetim alanında başlamayı düşünen Z Kuşağı’na çeşitli tavsiyelerde bulunduğunu belirten Demiröz, “Pandemi çalışma hayatını değiştirince ve kariyer değişiklikleri arttıkça, küresel işgücü genelinde sürekli mesleki beceriler geliştirmek ve sürekli mesleki eğitim acil bir ihtiyaç haline geldi. Bu sadece yeni bilgiler öğrenmekle ilgili değil, değişen bağlamlarda yeni beceriler edinmek ve uygulamakla ilgili. Yeni mesleki beceriler edinmek için uyarlanabilir, proaktif ve açık bir zihniyete sahip olmak ve teknolojik beceriler kazanmak için yeni fırsatlar sağladığından işyerinde farklı öğrenme faaliyetlerinden yararlanmak, yetkinliğinizi gelecekte kanıtlamak için çok önemli olacak. Sürekli mesleki eğitim fırsatlarından yararlanmanın yanında kariyeriniz boyunca güçlü bir ağ oluşturmak, yeni bir çevrimiçi "bağlantının" ötesine geçen daha derin ilişkiler kurmak size her daim yarar sağlayacak ve yeni öğrenme fırsatlarını genişletmenize destek olacaktır” diyerek sözlerini tamamladı.