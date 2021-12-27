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Muharrem Sarıkaya, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nden istifa etti
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Yönetim Kurulu’nun hakkında disiplin soruşturması açıp Onur Kurulu’na sevk ettiği Muharrem Sarıkaya istifa etti
Güncel 27.12.2021, 16:29
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, İHA muhabiri Ahmet Demir'e canlı yayın esnasında tokat atan Muharrem Sarıkaya’nın savunması alınarak Onur Kurulu’na sevk edilmesine karar vermişti.
Savunması istenen Muharrem Sarıkaya elektronik posta yoluyla Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Yönetim Kurulu’na istifasını sundu.