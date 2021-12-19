Muharrem Sarıkaya canlı yayında muhabiri tokatladı...

Gazeteci Muharrem Sarıkaya'nın canlı yayında muhabiri tokatlaması gündem oldu...

Habertürk yazarı gazeteci Muharrem Sarıkaya, canlı yayında yaşanan ses problemini çözmeye çalışan İHA muhabiri Ahmet Demir'e tokat attı.

Sarıkaya'nın yaptığı hareket tepkilere yol açtı. Sosyal medyadaki tepkiler sonrasında Sarıkaya sosyal medya hesabından bir özür açıklaması yaptı.



Gazeteci Muharrem Sarıkaya, Gaziantep'in kurtuluşunun 100. yılı sebebiyle şehre gitti. Sarıkaya, Gaziantep Panaroma Müzesi’nde Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'i konuk etti. Canlı yayın esnasında ses problemi yaşanmasının ardından İhlas Haber Ajansı (İHA) Gaziantep muhabiri Ahmet Demir ikilinin mikrofon bağlantısını kurmaya çalıştı.

Bu esnada, Sarıkaya sinirlenerek İHA muhabiri Ahmet Demir’e tokat atarak itti.

ÖNCE TOKATLADI SONRA ÖZÜR DİLEDİ

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya'nın, yayın sırasında ses kontrolü yapan kişiye tokat atması büyük tepklilere yol açtı.

Olayın sosyal medyada yayılması ve tepkiler sonrasında Muharrem Sarıkaya bir özür açıklaması yaptı.

Konuyla ilgili Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Sarıkaya, tokat attığı İHA Muhabiri Ahmet Demir'den özür diledi. Sarıkaya, "Olay kamuoyuna yansıdığı için şimdi de kamuoyu önünde İHA kameramanı Sayın Ahmet Demir, İHA Bölge Mürdürü Sayın Orhan Akın ile olaya tanıklık eden Sayın Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin’den ve kamuoyundan mazeretsiz özür diliyorum" dedi.

MUHABİR DAVA AÇIYOR

Öte yandan konuyla ilgili Cumhuriyet'e konuşan İHA Muhabiri Ahmet Demir, yayın sırasında yaşananları anlattı.

Demir şunları söyledi:

"Ben kameramanlık görevi yapıyordum. Muharrem Bey, kendi kanallarıyla irtibat kurabilmesi için kendi telefonunu kullanmak istedi. Kendi telefonumuzu vermek istedik ama kendisi ısrarla kabul etmedi. Kendi telefonu çekmeyince yayın esnafında sürekli hareket yaptı. Görevim olmasa da durumla ilgilenip telefonumu verdim ve sonrasında bana bu hamleyi yaptı. Çok zoruma gitti bir şey yapamamak ve karşındaki insanın bir şey yapmaması" dedi.

Sarıkaya'nın özür dilediğini ifade eden Demir, şöyle devam etti:

"Benden özür dilemeye çalıştı. Müdürüm ısrarla kabul etmemi istedi ve ben de yaşına hürmeten kabul ettim ancak avukatımla görüştüm. Rencide olduğum için hukuki süreci başlatacağım. Salı günü dava açacağım.

FATMA ŞAHİN: ARAMIZDA KONUŞTUK

Yayın sırasında konuk olan AK Parti'li Fatma Şahin'in ise olaya o sırada tepki vermemesi eleştirilmişti. Şahin, kamouyunun tepkisi üzerine açıklama yaptı.

Fatma Şahin'in açıklaması şöyle oldu:

Habertürk TV canlı yayını esnasında Muharrem Sarıkaya'nın tepkisi kendisinin de dediği gibi çok yanlıştı. Zaten hemen sonrasında aramızda konuştuk ve ben de düşüncelerimi söyledim. @msarikaya6 kendi mesajında da yazdığı gibi sonrasında Ahmet Demir arkadaşımızdan özür diledi.

AK Parti'li Fatma Şahin olayın yaşandığı çekimi Muharrem Sarıkaya'ya “Sizi seviyoruz.” diyerek bitirmişti.