Muharrem (Aşure) Ayı 9 Ağustos 2021’de başlıyor...

Aşure Günü: 18 Ağustos Çarşamba

Anadolu’nun kültürel harmanını anlatan geleneğin lezzetidir Aşure. Hoşgörünün kalpten kalbe, elden ele geçen güzelliğidir. Muharrem ayı, hicri takvimin ilk ayıdır. İnanca göre Muharrem ayının 10'unda Hazreti Nuh'un gemisi tufandan kurtulup karaya bastığında geminin ambarında kalan son malzemeler bir kazanda birleştirilerek bir aş pişirmeye başlarlar. İşte o zamanda yapılmış aşa bugün 'Aşure' diyoruz.

Bolluk ve Bereketin Simgesi Aşure

Aşure muharrem ayında gönülleri tatlandırmaya devam ediyor. Aşure paylaşmanın, dayanışmanın, birlikteliğin ve sevginin ifadesi, bolluk ve bereketin simgesidir. 1981'den bugüne kalite ve lezzet sunan Reis Aşurelik Buğdayı, Nohudu ve Fasulyesi ile aşure gününde evinize bereket ve lezzet katmaya hazır.

Aşure içerisinde kullanılan bakliyat çeşitleri olan aşurelik buğday, nohut ve fasulye; karbonhidrat, protein, vitamin ve mineral yönünden zengindir, sağlıklı beslenme için gerekli temel gıda maddeleridir. Farklı lezzetlere sahip olan bu ürünler tencerede pişirilip, hoşgörü ile harmanlanarak bambaşka bir tat ortaya çıkarılıyor. Komşulara, eşe dosta dağıtılan aşureler ile değerlerimiz hatırlanıyor.

Geleneksel Lezzet İçin Doğru Ürün Seçilmelidir

Aşure malzemeleri, aşureyi diğer tatlılardan ayıran başlıca etmenlerdir. Bu doğrultuda özellikle baklagiller önemli bir farklılık göstermektedir. Buğday, kuru fasulye, nohut ve pirinç; aşure içerisinde kullanılan en temel baklagillerdir. Bu bakliyatların özenle seçilmesi gerekmektedir.

Aşurede kullanılacak buğday, beyaz renkli ve özel bir tohum olan aşurelik buğdaydan işlenen bir çeşit olmalıdır. Buğdayın iyi olması kıvamını arttırır aşure daha da bereketlenir.

Özellikle yerli mahsul kuru fasulye ve nohutla pişirilen aşure lezzetli olup daha iyi netice verir.

Biz Reis Gıda olarak özenle toplatmış olduğumuz ürünlerimizle bu sene de evinize lezzet ve bereket olmak için hazırız.

Aşure Tarifi: (ortalama 25 kişilik)

Malzemeler:

6 su bardağı aşurelik buğday

2 su bardağı Nohut

2 su bardağı Kuru fasulye

2 çay bardağı Pirinç

4 yemek kaşığı kuş üzümü

4 yemek kaşığı dolmalık fıstık

4 elma, 10 kuru kayısı

200 gr kuru üzüm

2 portakalın rendelenmiş kabuğu

7 su bardağı toz şeker

Üzeri için: Kuru kayısı-incir-nar-ceviz-gülsuyu-tarçın