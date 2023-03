Muhammer ÜNLÜ yazdı: Türkiye’de Gerçekten Şoför Açığı Var Mı?

1923 yılında Türkiye Cumhuriyeti ilan edildiğinde; ulusal sınırlarımız içinde, 13.900 km’si stabilize şose ve 4.450 km’si toprak olmak üzere toplam 18.350 km yol ve 94 adet köprü vardı. Cumhuriyetin ilk yıllarında ulaşımda, dönemin en çağdaş teknolojisi olan demiryolu yapımı ağırlık kazanmış; ancak bir süre sonra demiryolunun tek başına yeterli olmadığı görülerek, 1929 yılında Nafia Vekaleti (Bayındırlık Bakanlığı) içinde Şose ve Köprüler Reisliği (Karayolları Genel Müdürlüğü) kurulmuştur. Bu tarihten sonra çıkarılan yol kanunu ile karayolu yapım çalışmalarına hız verilerek, 1923-1947 yılları arasında karayolu uzunluğu 43.743 km’ye ulaşmıştır. Aralık 2022 itibarıyla 29.862 km’si bitümlü sıcak karışım (BSK-sıcak asfalt) kaplamalı, 36.877 km’si sathi kaplamalı (SK), 2.022 km’si ise diğer yollar olmak üzere toplam 68.761 kilometre yol ağına sahiptir. Bu yol ağının 3.633 km’si otoyol olmak üzere toplam 28.906 km’si (yüzde 42) bölünmüş yoldur. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk bir konuşmasında; “Halk benden her gittiğim yerde; yol ve mektep istiyor” ifadesini hatırlatır ve bugüne geldiğimizde yollarımızın birçok Avrupa ülkesine göre kat be kat daha gelişmiş olduğunu söyleyebiliriz. Yollarımız, köprülerimiz, tünellerimiz ve taşımacılıkta kullanılan araçlarımız son teknoloji ve yüksek standartlarda olduğu taraflı tarafsız tüm otoritelerce her platformda ifade ediliyor. Peki ya şoförlerimizin yaşam koşulları? Araçlarımıza göre, yollarımıza göre kıyas yapıldığında ne kadar ve hangi oranda iyileşti? Ülkemizde yarım milyondan fazla kamyon/çekici yurtiçi taşımacılığında, 100 bini aşkın kamyon ve çekici de uluslararası taşımacılık sektöründe kullanıldığını söyleyebiliriz. Bahsi edilen bu araçların kayıtlı olduğu 4 binden fazla uluslararası 100 bine yakın yurtiçi taşımacılık yapan firma var. Karayolu yük taşımacılığı sektörü piyasadaki bütün sektörlerle doğrudan veya dolaylı olarak bir ilişki halindedir. Bu durumda sektörde meydana gelebilecek olan mesleki problemlerin diğer sektörleri de etkilemesi kaçınılmazdır. Bu durum ekonomik olduğu kadar sosyal yapıda da büyük etkilere neden olabilmektedir.

İŞİ YAPMASI GEREKEN PATRONLAR

“Şoförün Sahibi Yok!”diyerek başlamak istiyorum bu paragrafa. Taşımacılık kooperatifleri, dernekleri ve meslek odalarının hiçbiri gerçek anlamda taşımacılığın olmazsa olmaz başrol oyuncuları şoförlerimize doğrudan veya dolaylı dokunmuyor. Gözlerimizi kapatıp bir düşünelim; Şoförler Odası, Kamyoncular Odası, taşımacılık kooperatifleri, dernekler vs. vs. hem ulusal hem de uluslararası boyutta hiçbir kurum ve kuruluş şoförün yararına bir projeyi hayata geçirdiğine kim şahit oldu? Bahsi edilen kurumların hemen hepsiyle 27 yıllık meslek hayatımda 10’larca resmi ve özel toplantıya, seminer ve konferansa katılmış birisi olarak yaptıkları tek bir şeyi duydum ve gördüm; Devlet şunu yapsın – devlet bunu yapsın..! aslında doğru söylüyorlar. Çünkü, topladıkları aidatlarla, gerçekleştirmiş oldukları AB projeleriyle şoförün hayatına dokunmak yerine sadece ve sadece devletten talepte bulunmak çok daha kolay. Oysa devlet düzenleyicidir. Yapması gerekenler patronlardır, meslek örgütleridir. Taşımacılık kooperatifleri ve odalardır. Ülkemizde Şoför Açığı Gerçekten Var mı? Bakanlık verilerine göre 1 milyona yakın SRC3, 2 milyondan fazla SRC4 Belgesine sahip aktif şoför var. Ama mesleğe saygı duyulmadığı için, mesleğin itibar görmediği için, çalışan olarak gecesini gündüzüne kattığı, canı pahasına sırtındaki yükü sağ salim boşaltma adresine getirdiğinde fabrikaya (tesise/ işletmeye) bile sokulmayan, tuvalet ihtiyacı ve çay-kahve gibi insani taleplerinin dahi karşılanmasına imkân tanınmayan 3 milyondan fazla şoförümüz değer görmediği, kıymet bilinmediği için mesleğini yapmak istemiyor. Değerli okurlarım, yazımın sonunda; 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan merkez üssü Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesi olan, 11 ilimizin ve 14 milyon insanımızın etkilendiği deprem felaketinde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifalar dilerim. Ülkemizin başı sağolsun.