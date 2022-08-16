Muhammed bin Selman, Kabe'de temizlik yaptı!

Müslümanların kıblesi olan Kabe'nin yıkanması için program düzenlendi. Temizliğe, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz adına Veliaht Prens Muhammed bin Selman katıldı.

Yıllık yıkama törenini yöneten Selman'ı, Kabe'ye gelişinde bakanlar ve diğer yetkililer karşıladı.

Elindeki bezle temizlik yaptı

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'nın paylaştığı görüntülerde, Selman'ın, elindeki bezle iç duvarları temizlediği görüldü.

Daha sonra Veliaht Prens, beraberindekilerle kutsal mekanda namaz kılıp, dua etti.

Haberde, "Kabe'nin bakımı önemli ve hassas bir ritüel. Temizlik, geleneklere göre yapılıyor." denildi.

Kabe'de temizliğin yapılma biçimi

Kabe'nin duvarları ve zemini farklı şekilde temizleniyor. İç duvarları temizlemek için gül ve misk kokularına batırılmış beyaz bez kullanılıyor.

Yerler ise zemzem suyu ve gül kokuları karışımı ile yıkanıyor. Bu karışım, çıplak elle temizlenen zeminlere ve palmiye yapraklarına serpiliyor. (ensonhaber)