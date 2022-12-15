Muhalefet Saraçhane’de umduğunu bulamadı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu öncülüğündeki Altılı masanın liderleri, Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesinin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki mahkumiyet kararının ardından Saraçhane Meydanı'nda bir araya geldi. Liderler art arda sahneye çıkarak İmamoğlu davasından çıkan karara tepki gösterdi.

MİTİNGE 25 BİN KİŞİ KATILDI

İl emniyet kaynakları, İBB Başkanı İmamoğlu ile parti liderlerinin konuşma yaptığı mitinge, 25 bin civarında katılım olduğunu bildirdi.