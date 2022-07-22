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Muğla'da domuzların tatil keyfi!

Muğla'nın Bodrum ilçesine, aç kalan yaban domuzu sürüsü yerleşim yerine indi. Bir yaban domuzu ise denizde yüzerken görüntülendi.

Güncel 22.07.2022, 12:47 22.07.2022, 12:50
Muğla'da domuzların tatil keyfi!

Bodrum'da aç kalınca yaşadıkları orman ve dağlık alandan ilçe merkezine inen yaban domuzu sürülerine yenisi eklendi. 1’i yetişkin, 7 yaban domuzu Güllük Mahallesi'ne indi. Mahalleli, domuzlara ekmek vererek besledi. Karınlarını doyuran domuzlar, dana sonra ormana girdi. Bir yaban domuzu ise Balıkçılar Barınağı'nda denizde görüntülendi. O anlar, çevredekilerin cep telefonuyla görüntülendi. Denizde bir süre yüzen yetişkin yaban domuzu daha sonra gözden kayboldu. (haber3)

#Muğla
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