Müge Anlı Sultanahmet turunda öyle kılığa girdi ki, kimse onu tanıyamadı!

"Ramazan'da Sultanahmet'i bir başka seviyorum" diyerek arkadaşlarıyla selfie'sini paylaşan Müge Anlı'yı görenler tanıyamadı.

Müge Anlı'nın arkadaşı ünlü isminin başörtüsü ve gözlükle tanınmaz hale geldiği görüntüsünü paylaşarak "Fotoğraf çektirmek istemeyince görünmez olan bir arkadaşınız var mı?" dedi.

Müge Anlı ise bu yorumu paylaşarak "Aşk olsun. Hem korona var hem de dua ediyoruz. Dikkatimizin dağılmaması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Müge Anlı'nın sosyal medya paylaşımı takipçileri tarafından büyük ilgi gördü.