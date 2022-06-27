Müge Anlı ile Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evlendi

Yıllardır programıyla izleyicileri ekrana kilitleyen başarılı televizyoncu Müge Anlı, 20 Haziran Pazartesi günü yayınlanan programında kimsenin beklemediği bir itirafta bulundu. İstanbul Emniyet Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile bir süredir birlikte olduğunu ve yakın zamanda evleneceğini söyledi. Bu itiraf kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulan konu haline geldi.

Müge Anlı, 25 Haziran Cumartesi akşamı sadece yakın çevresinin bulunduğu bir nikah töreniyle evlendi. Anlı’nın hiçbir şekilde görüntü paylaşılmasını istememesi, izleyici kitlesini meraklandırdı.

Kendi programında evlilik haberini duyuran Müge Anlı şöyle konuşmuştu;

"Hakkımda yalan yanlış haberler çıkıyor. Ben önemsemiyorum. Bu haberi ilk ağızdan duymanızı istedim. Evlenmeye karar verdim. Müstakbel damadınız adı da Şinasi Yüzbaşıoğlu. Kendisi devlet memuru. Çok da saygı duyduğum bir mesleği var. Bu kararıma saygı duyarak mutluluğum için dua edeceğinize eminim. Darısı evlenmek isteyen tüm bekârların başına İnşallah önümüzdeki sezon evli bir kadın olarak karşınıza çıkmayı umut ediyorum.”

ZUHAL TOPAL'DAN PAYLAŞIM

Müge Anlı'yı nikah töreninde yakın arkadaşı Zuhal Topal da yalnız bırakmadı. Salonda arkadaşlarıyla çektirdiği bir fotoğrafı Instagram hesabından paylaşan Topal, "Çok özel biri ve bizim için çok güzel bir geceydi" notunu düştü.