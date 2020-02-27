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Mübarek üç aylar başladı: 2020 yılında dini günler...

İslam aleminin önemli günleri olan üç aylar ve Ramazan Bayramı tarihi ne zaman merak ediliyor. Üç aylar içinde Regaip, Miraç ve Berat kandillerinin yanı sıra Kadir gecesi de bulunuyor. Recep ayı içinde idrak edilen Regaip Kandili 2020 yılının ilk kandili olacak. İşte 2020 yılında Regaip, Berat, Miraç Kandili ve Kadir Gecesi tarihi…

Mübarek üç aylar başladı: 2020 yılında dini günler...

İslam aleminin önemli günleri olan üç aylar ve Ramazan Bayramı tarihi ne zaman merak ediliyor. Üç aylar içinde Regaip, Miraç ve Berat kandillerinin yanı sıra Kadir gecesi de bulunuyor. Recep ayı içinde idrak edilen Regaip Kandili 2020 yılının ilk kandili olacak. İşte 2020 yılında Regaip, Berat, Miraç Kandili ve Kadir Gecesi tarihi…

27 Şubat 2020 Perşembe 10:25
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Mübarek üç aylar başladı: 2020 yılında dini günler...

Üç aylar, müminlerin yıl boyunca en önemsediği Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsıyor. Ayrıca beş mübarek kandil gecesinden dördü bu aylar içinde yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı 2020 yılı dini günler listesini yayımladı. Yayımlanan listeye göre üç aylar 25 Şubat 2020’de başlayacak. İşte üç ayların tarihleri…

İLK KANDİL 27 ŞUBAT'TA

Regaip, Miraç ve Berat kandilleri ile Kadir Gecesi'ni de içinde barındıran üç aylar 2020 yılında 25 Şubat'ta başlayacak. Bu tarih itibariyle recep ayı idrak edilecek. Bu ay içindeki Regaip Kandili'nin tarihi de 27 Şubat olacak.

RAMAZAN NE ZAMAN?

Ramazan ayı her yıl olduğu gibi bu yıl da Miladi Takvim'e göre önceki yılın 10 gün gerisine kaydı ve 24 Nisan tarihinde başlayacağı hesaplandı. İlk orucu 24 Nisan Cuma günü tutacağız. İlk sahura ise 23 Nisan Perşembe akşamı (Cuma'ya bağlayan) gece kalkacağız.

DİYANET DİNİ GÜNLER LİSTESİ

21 Mart'ta ise Miraç Kandili Müslümanlar tarafından dualar ve ibadetlerle ihya edilecek. Şaban ayı ise 25 Mart'ta başlayacak ve 7 Nisan'da Berat Kandili ihya edilecek.

On bir ayın sultanı Ramazan 24 Nisan'da başlayacak ve bu ay içinde olan ve ‘Bin Aydan Daha Hayırlı' olarak ifade edilen Kadir Gecesi ise 19 Mayıs 2020'de idrak edilecek.

2020 Hicri Yılbaşı ve Aşure Günü
1 Muharrem 1442 Hicri Yılbaşı 20 Ağustos 2020 Perşembe
1 Muharrem 1442 Muharremin Başlangıcı 20 Ağustos 2020 Perşembe
10 Muharrem 1442 Aşure Günü 29 Ağustos 2020 Cumartesi
29 Muharrem 1442 Muharremin sonu 17 Eylül 2020 Perşembe
2020 Kandil ve Mübarek Geceler
4 Recep 1441 Regaib Kandili 24/25 Şubat 2020 Pt/Sal
27 Recep 1441 Miraç Kandili 21/22 Mart 2020 Ct/Paz
15 Şaban 1441 Berat Kandili 07/08 Nisan 2020 Sal/Çar
27 Ramazan 1441 Kadir Gecesi 19/20 Mayıs 2020 Sal/Çar
12 Rebîulevvel 1442 Mevlid Kandili 28/29 Ekim 2020 Çar/Per

Dikkat: Dini günlerde tarih gece saat 12:00 da değil akşam ezanı ile başlar.

Örneğin cuma gecesi, persembeyi cumaya bağlayan gecedir.

2020 Üç Aylar
1 Recep 1441 Recep Başlangıcı 25 Şubat 2020 Salı
1 Şaban 1441 Şaban Başlangıcı 25 Mart 2020 Çarşamba
1 Ramazan 1441 Ramazan Başlangıcı 24 Nisan 2020 Cuma
30 Ramazan 1441 Ramazan Son Günü 23 Mayıs 2020 Cumartesi
2020 Ramazan Bayramı
1 Şevval 1441 Ramazan Bayramı 1. Gün 24 Mayıs 2020 Pazar
2 Şevval 1441 Ramazan Bayramı 2. Gün 25 Mayıs 2020 Pazartesi
3 Şevval 1441 Ramazan Bayramı 3. Gün 26 Mayıs 2020 Salı
2020 Kurban Bayramı
9 Zilhicce 1441 Arefe Günü 30 Temmuz 2020 Perşembe
10 Zilhicce 1441 Kurban Bayramı 1. Gün 31 Temmuz 2020 Cuma
11 Zilhicce 1441 Kurban Bayramı 2. Gün 01 Ağustos 2020 Cumartesi
12 Zilhicce 1441 Kurban Bayramı 3. Gün 02 Ağustos 2020 Pazar
13 Zilhicce 1441 Kurban Bayramı 4. Gün 03 Ağustos 2020 Pazartesi

Kurban bayrami zilhicce ayinin 10. gunu baslar 4 gundur.

Son Güncelleme: 27.02.2020 10:30
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