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MSB: 'Yunanistan'a ait 6 adet F-16 uçağına önleme yapıldı'
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Girit Adası'ndan kalkan ve GKRY'ye doğru giden Yunanistan'a ait 6 adet F-16 uçağının navtex ilan edilen bölgeye yaklaşması üzerine TSK'ya ait F16 uçakları tarafından uzaklaştırıldığını duyurdu.
Güncel 29.08.2020, 09:09
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MSB'den yapılan yazılı açıklamada, “27 Ağustos 2020 tarihinde Türk Hava Kuvvetlerine ait radar sistemleri tarafından Girit Adası'ndan kalkan ve GKRY'ye doğru giden 6 adet F-16 uçağı tespit edildi. Navtex ilan edilen bölgeye yaklaşan söz konusu askeri trafiklere gözle teşhis sağlamak ve bölgeden uzaklaştırmak maksadıyla Türk Hava Kuvvetlerine ait F-16 uçakları tarafından Kıbrıs Adası'nın güneybatısında önleme yapılmış, uçakların Yunanistan'a ait olduğu teşhis edilmiş ve bölgeden uzaklaştırılmıştır. Deniz ve Hava Kuvvetlerimiz, Doğu Akdeniz'de de hak, alaka ve menfaatlerimizi korumak konusunda sonsuz bir kararlılıkla çalışmalarına devam etmektedir” denildi.
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