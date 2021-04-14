MSB paylaştı! 150 bin doz aşı Libya'ya gönderilecek

MSB'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

Milli Savunma Bakanlığı(MSB), 'Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla Libya’ya gönderilecek olan 150 bin doz COVID-19 aşısı için Ankara Etimesgut Havaalanı’nda hazırlıklarımız sürüyor. Libyalı kardeşlerimize ulaştırılacak olan aşılar, bugün Hava Kuvvetlerimize ait uçakla yola çıkacak.' açıklamasında bulundu.