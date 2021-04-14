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MSB paylaştı! 150 bin doz aşı Libya'ya gönderilecek

Milli Savunma Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Libya'ya gönderilecek 150 bin doz Kovid-19 aşısının bugün yola çıkacağını duyurdu.

Güncel 14.04.2021, 15:21 14.04.2021, 15:23
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MSB paylaştı! 150 bin doz aşı Libya'ya gönderilecek

MSB'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

Milli Savunma Bakanlığı(MSB), 'Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla Libya’ya gönderilecek olan 150 bin doz COVID-19 aşısı için Ankara Etimesgut Havaalanı’nda hazırlıklarımız sürüyor. Libyalı kardeşlerimize ulaştırılacak olan aşılar, bugün Hava Kuvvetlerimize ait uçakla yola çıkacak.' açıklamasında bulundu.

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