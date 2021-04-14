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MSB paylaştı! 150 bin doz aşı Libya'ya gönderilecek
Milli Savunma Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Libya'ya gönderilecek 150 bin doz Kovid-19 aşısının bugün yola çıkacağını duyurdu.
Güncel 14.04.2021, 15:21 14.04.2021, 15:23
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MSB'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:
Milli Savunma Bakanlığı(MSB), 'Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla Libya’ya gönderilecek olan 150 bin doz COVID-19 aşısı için Ankara Etimesgut Havaalanı’nda hazırlıklarımız sürüyor. Libyalı kardeşlerimize ulaştırılacak olan aşılar, bugün Hava Kuvvetlerimize ait uçakla yola çıkacak.' açıklamasında bulundu.
Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla Libya’ya gönderilecek olan 150 bin doz #COVID19 aşısı için Ankara Etimesgut Havaalanı’nda hazırlıklarımız sürüyor. Libyalı kardeşlerimize ulaştırılacak olan aşılar, bugün Hava Kuvvetlerimize ait uçakla yola çıkacak. pic.twitter.com/vRSXDR8ZcX— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 14, 2021