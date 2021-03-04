MSB: 'Mavi Vatan Tatbikatı başarıyla devam ediyor'

Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından Ege Denizi ve Akdeniz'de devam eden tatbikatların görüntülerini paylaştı. Paylaşımda, “Çelikten kaledir donanmamız, şimşek çaktırır denizlerde, Karadeniz, Akdeniz, Ege mavi vatandır bizlere. Ege Denizi ve Akdeniz'de 25 Şubat 2021 tarihinde başlayan Mavi Vatan 2021 Tatbikatı başarıyla devam ediyor” ifadelerine yer verildi.