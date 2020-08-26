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MSB görüntüleri paylaştı! Doğu Akdeniz açıklaması
Milli Savunma Bakanlığı'ndan Doğu Akdeniz paylaşımı yapıldı. Görüntülerin de yapıldığı paylaşımda, Doğu Akdeniz'de deniz eğitimlerinin icra edildiği bildirildi.
Güncel 26.08.2020, 16:59
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MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Türk Deniz Kuvvetleri, Müttefik Deniz Kuvvetleri ile geçiş eğitimlerine devam etmektedir. TCG BARBAROS fırkateyni ve TCG BURGAZADA korveti ile ABD muhribi USS WINSTON S.CHURCHILL tarafından 26 Ağustos 2020 günü, Doğu Akdeniz'de deniz eğitimleri icra edilmiştir. "
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