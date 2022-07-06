MSB duyurdu! '20 terörist etkisiz hale getirildi'

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Kahraman Komandolarımız, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 20 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.