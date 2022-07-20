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MSB'den Kıbrıs Barış Harekatı paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kıbrıs Barış Harekatı'nın 48'inci yıl dönümünü kutladı.

Güncel 20.07.2022, 10:55 20.07.2022, 10:58
MSB'den Kıbrıs Barış Harekatı paylaşımı

MSB'nin sosyal medya hesaplarından Kıbrıs Barış Harekatı'nın 48'inci yıl dönümü dolayısıyla paylaşımda bulunuldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Rum teröristlerin Kıbrıs Türkü'ne yönelik insanlık dışı katliamlarını durduran Kıbrıs Barış Harekatı'nın 48'inci yıl dönümünde şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş gazilerimizi rahmetle anıyor, hayattaki gazilerimize sağlıklı ve mutlu uzun ömürler diliyoruz. Türk yurdu olan Kıbrıs'ta hiçbir soydaşımızı dün yalnız bırakmadığımız gibi bugün de bırakmadık ve bırakmayacağız."

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