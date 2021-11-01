MSB'den F-35 açıklaması: Biz pozisyonumuzu ortaya koyduk

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, F-35 kriziyle ilgili toplantılarda yeniden programa alınma talebinin ABD'ye iletildiğini duyurdu.

Türkiye ve ABD arasında yapılan F-35 toplantılarına ilişkin bir açıklama geldi.

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, uçak teslimi ve programa alınma talebinin ABD'li yetkililere iletildiğini bildirdi.

Türkiye ve ABD savunma bakanlıklarından heyetlerin F-35'lerle ilgili ikinci toplantıyı birkaç ay içinde Washington’da yapmayı planladığı belirtildi.

Açıklamada, "Görüşmelerde problemlerin çözümüne ilişkin yöntemler ele alınıyor. Biz pozisyonumuzu ortaya koyduk. Birinci olarak F-35 programına geri dönme, ikinci olarak tahsis edilen uçakların teslim edilmesi eğer bunlar olmuyorsa ödediğimiz paraların iadesi şeklinde bir görüşümüz var. Bu kapsamda görüşmeler devam edecek." ifadelerine yer verildi.

İki taraf, F-35 konusundaki ihtilafın giderilmesi ve mali hususların görüşülmesi için geçen hafta Ankara'da bir araya gelmişti.