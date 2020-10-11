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MSB'den Ermenistan'a sert tepki
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Savaş suçu ve insanlık suçu işleyen Ermenistan, şimdi de ateşkesi ihlal ediyor" denildi.
Güncel 11.10.2020, 12:46
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Milli Savunma Bakanlığı, ateşkesi ihlal eden ve sivilleri vuran Ermenistan'la ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Savaş suçu ve insanlık suçu işleyen Ermenistan, şimdi de ateşkesi ihlal ediyor. Ermenistan ateşkeste bile sivil yerleşim yerlerine saldırıları sürdürüyor. Uluslararası kamuoyu Ermenistan'a karşı sesini yükseltmelidir" ifadeleri yer aldı.
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