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MSB askerlik sevk tarihini bir ay erteledi
Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, "Askerlik görevlerini yapmak üzere 23-25 Kasım 2020 tarihlerinde sevke tabi olan yükümlülerin sevkleri 22-24 Aralık 2020 tarihine ertelenmiştir" denildi.
Güncel 20.11.2020, 16:59 20.11.2020, 17:01
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Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, “Pandemi ile mücadele kapsamında 23-25 Kasım 2020 tarihlerinde sevke tabi yükümlülerin sevkleri, 22-24 Aralık 2020 tarihleri arasında icra edilecek şekilde ertelenmiştir. Bu duyuru 7179 Sayılı Askeralma Kanunu’nun 27’nci maddesi gereğince yükümlülere tebliğ mahiyetindedir” denildi.