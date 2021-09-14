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MSB: 'Amfibi Görev Grup Komutanlığı Harekâta Hazırlık Eğitimleri başarılı şekilde icra edildi'

Milli Savunma Bakanlığı, Amfibi Görev Grup Komutanlığı Harekâta Hazırlık Eğitimleri'nin başarılı şekilde icra edildiğini bildirdi.

Güncel 14.09.2021, 21:08
MSB: 'Amfibi Görev Grup Komutanlığı Harekâta Hazırlık Eğitimleri başarılı şekilde icra edildi'

Milli Savunma Bakanlığının sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Amfibi Görev Grup Komutanlığı Harekâta Hazırlık Eğitimleri, İzmir Körfezi'nde Kara Kuvvetleri Komutanlığından helikopter ile tank çıkarma gemileri, araçları ve tabur çıkarma timlerinin katılımıyla gece ve gündüz şartlarında başarılı şekilde icra edildi” ifadelerine yer verildi.

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