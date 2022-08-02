banner549

banner547

Son Dakika
Serbest piyasada, fındık fiyatı TMO’yu geçebilir
Serbest piyasada, fındık fiyatı TMO’yu geçebilir
Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak?
Atlı polisler merak uyandırdı
Atlı polisler merak uyandırdı
‘Altında altın var’ söylentisi höyüğü savaş alına çevirdi
‘Altında altın var’ söylentisi höyüğü savaş alına çevirdi

MSB Açıkladı: '1 askerimiz şehit oldu'

Hatay sınırında araç kazası geçiren Piyade Er Yusuf Sofioğlu şehit oldu. .

Güncel 02.08.2022, 10:09 02.08.2022, 10:13
MSB Açıkladı: '1 askerimiz şehit oldu'

Milli Savunma Bakanlığı, Hatay sınırında araç kazası sonucu yaralanan Piyade Er Yusuf Sofioğlu'nun, tedavi gördüğü hastanede şehit olduğunu bildirdi.

Sofioğlu'nun müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu kaydedilen açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesine yer verildi.

#asker #şehit
Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu