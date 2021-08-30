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MSB: '2 terörist Atak helikopterleri tarafından etkisiz hale getirildi'

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Şimşek operasyon bölgesinde tespit edilen 2 teröristin daha Atak helikopterleri tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Güncel 30.08.2021, 19:35
MSB: '2 terörist Atak helikopterleri tarafından etkisiz hale getirildi'

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Pençe-Şimşek operasyon bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist Atak helikopterlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Bugün etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 12 oldu” ifadelerine yer verdi.

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