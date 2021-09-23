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Türkiye Karadağ Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Kavuncu: “İki ülke arasındaki ilişkiler güçlenerek devam edecek”
MSB: 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Terör örgütü PKK/YPG’nin Barış Pınarı bölgesindeki güvenlik ve huzur ortamını bozmaya yönelik sızma ve saldırı girişimi, Kahraman Komandolarımız tarafından önlendi. 11 PKK/YPG’li terörist başarılı bir operasyonla amaçlarına ulaşamadan etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.
Güncel 23.09.2021, 11:27