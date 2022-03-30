Motorine bir indirim daha geliyor!

Brent petrol yeni haftada devam eden düşüşle 110 dolar seviyesinin altına inerken motorine indirimler peş peşe geldi.

Motorin fiyatlarına dün gece yapılan ve bugün itibariyle ve pompaya yansıyan 1,50 TL'lik indirimin ardından bu akşam da bir daha indirim geliyor.

Motorine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 88 kuruş indirim bekleniyor. Benzin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre İstanbul'da motorin litre fiyatı 22,12 liradan satılıyor. İndirim uygulanmayan benzinin litresi ise ortalama 19 lira 80 kuruştan satılıyor.