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Moskova’da Giovane Gentile rüzgarı

Erkek giyimin öncü markası Giovane Gentile, sadece Türkiye’de değil dünyada da mağazalaşma serüvenine tüm hızıyla devam ediyor.  Kalite anlayışını ve müşteri beklentilerini dünya trendlerine uygun koleksiyonları ile birleştiren Giovane Gentile, yurtdışındaki 26. mağazasını Rusya’nın başkenti Moskova’da açtı.

Moskova’da Giovane Gentile rüzgarı

Erkek giyimin öncü markası Giovane Gentile, sadece Türkiye’de değil dünyada da mağazalaşma serüvenine tüm hızıyla devam ediyor.  Kalite anlayışını ve müşteri beklentilerini dünya trendlerine uygun koleksiyonları ile birleştiren Giovane Gentile, yurtdışındaki 26. mağazasını Rusya’nın başkenti Moskova’da açtı.

02 Aralık 2019 Pazartesi 17:48
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Moskova’da Giovane Gentile rüzgarı

‘Sanattan modaya ilham’ mottosuyla erkek giyiminde fark yaratan Giovane Gentile, Türkiye’nin yanı sıra dünyanın farklı noktalarında olma hedefi doğrultusunda emin adımlarla ilerliyor.

Bugün yurt dışındaki 26. mağazasını Rusya’nın başkenti Moskova’da açan Giovane Gentile, 2019 kış koleksiyonunda yer alan ve kışın tüm dinamiklerini kumaşlarına yansıtan tasarımlarıyla Moskovalı beylerin gönlünü fethediyor.

“Yurt dışında da sürdürülebilir büyüme hedefliyoruz”

Açılışa ilişkin değerlendirmede bulunan Giovane Gentile Genel Müdürü Zaur Samedov, 2019 yılı hedefleri doğrultusunda, yıl sonunda kadar Azerbaycan’n başkenti Bakü’de de 1 mağaza açarak, 2019 yılını yurtdışında 27 mağaza ile tamamlayacaklarını söyledi. Giovane Gentile olarak erkek giyim sektörünün önemli oyuncularından olduklarını aktaran Samedov, “Bugün, hazır giyim sektörü, üretim ve istihdamdaki büyük ağırlığıyla ülkemiz ekonomisinin lokomotif sektörlerinden birisi konumundadır. Giovane Gentile olarak sektörümüzde öncü şirket olma hedefiyle her geçen gün büyüyoruz. 2016 yılında Türkiye perakende pazarına hızlı bir giriş yaparak satış alanımızı 3 yılda 3 kat büyütüp, ülke genelinde 33 mağazaya ulaşmış durumdayız. Sadece ülkemizde değil dünyada 25 ülkede 150 satış noktamızla takipçilerimizle buluşuyoruz.  Hep söylediğimiz gibi ilk şubemizi açarken de bugün Moskova mağazamızı açarken de hedefimiz hep aynıydı. Giovane Gentile kalitesini yaşamak isteyen herkesin bize kolayca ulaşabilmesi ve tasarım ve fonksiyonelliğin yanı sıra rahatlığı ve doğallığı kıyafetlerinde hissedebilmesi” dedi. 

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